О заболевших коронавирусом учителях рассказали в кузбасском Роспотребнадзоре Фото: Алексей ФОКИН

В образовательных учреждениях Кузбасса коронавирусом болеют как учителя и преподаватели, так и школьники со студентами. Сколько случаев заболевания зафиксировано в образовательных учреждениях, сообщили в Роспотребнадзоре.

Во время брифинга, который прошел 16 октября в Кузбассе, замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора рассказала о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях. Как оказалось, число заболевших детей на сегодняшний день менее 0,5 процента от числа всех обучающихся в образовательных учреждениях.

- А вот среди преподавательского состава мы отмечаем другую тенденцию. 187 учителей на сегодняшний день зарегистрированы как заболевшие. Среди учеников - 110, - озвучила Елена Парамонова статистику с начала учебного года.

Также замруководителя регионального Роспотребнадзора отметила, что у многих детей болезнь может протекать бессимптомно. Однако чем старше человек, тем ярче проявляются симптомы и выше вероятность течения болезни. Так, в высших учебных заведениях заболевших преподавателей почти в два раза меньше, чем студентов. С 1 сентября во всех кузбасских вузах заболели 22 преподавателя и 42 студента.