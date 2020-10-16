Больные коронавирусом кузбассовцы должны покупать лекарства за свой счет

Кто оплачивает лечение больных коронавирусом кузбассовцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто получает лекарство от коронавируса по полису ОМС, а кто должен сам оплачивать лечение, рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

На сегодняшний день заболевшие коронавирусом кузбассовцы могут проходить курс лечения как в инфекционных больницах, так и оставаясь дома. Те, кто находится в больницах в тяжелом или средней тяжести состоянии, получают всю необходимую помощь - в том числе и лекарства - за счет полиса ОМС. Иная ситуация с теми, что лечится дома под наблюдением врачей: согласно постановлению Правительства России, амбулаторное лечение на дому осуществляется за счет личных средств. В настоящее время в отношении новой коронавирусной инфекции не распространяется понятие «дневной стационар», а значит, и лекарственные препараты по полису ОМС не положены. Впрочем, Елена Зеленина отметила, что ситуация в будущем может измениться.

- Мы подготовили и направили министру здравоохранения России предложение о том, чтобы ввели возможность проведения лечения в дневном стационаре по новой коронавирусной инфекции тех, кого мы выписываем из стационаров на долечивание, для того чтобы это можно было осуществлять за счет средств ОМС, - добавила Елена Зеленина.

Одновременно с этим Елена Зеленина отметила, что по некоторым позициям в аптеках действительно наблюдается дефицит, однако эта ситуация в данный момент находится на контроле губернатора. Сергей Цивилев обязал аптеки иметь неснижаемый запас препаратов, которые используются при лечении коронавируса.