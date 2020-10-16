Сколько медработников умерло от коронавируса в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирусом болеют не только обычные кузбассовцы, но и работники медицинских организаций. Сколько медиков заболели и скончались за время пандемии, рассказала Елена Зеленина.

Замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, что работники медицинских учреждений также болеют коронавирусом. Так, с начала пандемии было выявлено 787 заболевших. Из них 634 - это именно медицинские работники, а остальные - вспомогательный персонал. По каждому случаю проводятся проверки, устанавливаются источники заражения. Уже определено, что в 13 случаях не было взаимосвязи с профессиональной деятельностью.

Кроме того, Елена Зеленина отметила, что за время пандемии коронавируса наступила смерть 16 медицинских работников. Их них четверо относятся к вспомогательному персоналу.