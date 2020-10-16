Сколько кузбассовцев получили вакцину от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые кузбассовцы уже получили вакцину от коронавируса. Сколько человек уже привито и как они себя чувствуют, рассказала замминистра здравоохранения Елена Зеленина во время брифинга 16 октября.

Как отметила Елена Зеленина, в Кузбасс поступила пробная партия вакцины – всего 42 штуки. Часть была поставлена нескольким жителям Новокузнецка и Кемерова. Замминистра здравоохранения сообщила, что вакцины получили 10 жителей города Кемерово и четыре жителя Новокузнецка.

- Пока ведется наблюдение за ними, - сказала Елена Зеленина во время брифинга.

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