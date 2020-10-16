Роспотребнадзор рассказал об отмене масочного режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время брифинга, который прошел в Кемерове 16 октября, прозвучал вопрос о возможности отмены масочного режима.

- Когда будет отменен масочный режим и могут ли те, кто уже переболел коронавирусом, ходить в общественных местах без масок, - спросили у участников брифинга.

Замруководителя кузбасского Управления Роспотребнадзора Елена Парамонова отметила, что при нынешней ситуации никакой речи об отмене масочного режима идти не может.

То же самое касается и ношения масок теми, кто уже переболел коронавирусом. Елена Парамонова заявила, что снимать маски в общественных местах тем, кто уже переболел коронавирусом, не просто не рекомендуется, но и запрещается законодательством. Так как инфекция - новая, никто не может быть уверен в том, что не будет повторного заражения. Поэтому ношение масок в общественных местах является обязательным для всех.

Однако маски нужны не только для защиты от коронавируса.

- Масками мы защищаемся и защищаем своих родных и близких не только от COVID-19, но и от других видов вирусных инфекций, - уточнила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, - поэтому маски мы носим все равно.