Почему сняли коронавирусные ограничения во время роста заболеваемости в Кузбассе

Почему отменили коронавирусные ограничения во время роста заболеваемости в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замминистра здравоохранения Кузбасса во время брифинга, который проходил 16 октября, рассказала о том, почему в регионе снимаются ограничительные меры, в то время как наблюдается рост заболеваемости.

Кузбассовцы задают вопрос: почему сейчас, в период роста заболеваемости коронавирусом, в Кузбассе отменяются ограничительные меры. Так, открываются бассейны, кинотеатры, салоны красоты. Одновременно с этим ежедневно фиксируется более 170 новых случаев заболевания коронавирусом.

- Мы достигли того этапа, когда источников заболевания стало настолько много, что отследить каждый из них сложно, - отметила Елена Зеленина. - Таким образом, те меры, которые вводились ранее, перестали выполнять свои функции. И сейчас мы должны научиться жить в этих условиях, с этим заболеванием.

В качестве примера Елена Зеленина привела ставшие уже привычными эпидемии ОРВИ и гриппа, во время которых никаких ограничительных мер не вводится.