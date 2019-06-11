Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию. Жители небольшого кузбасского города хотят переехать в другую страну, чтобы не видеть больше черного снега.

Жителям города Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нуждно сделать.

- Для рассмотрения вопроса о переселении в Канаду лица должны быть беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев. Беженец по Конвенции — это лицо, которое находится за пределами своей страны и из-за обоснованного страха преследования не желает в нее возвращаться, - сообщает новостной портал «МБХ-медиа» со ссылкой на пресс-службу министерства гражданства и иммиграции Канады.

К слову, обычно статус беженцев можно получить при преследовании из-за религиозных или политических убеждений, расовой принадлежности или принадлежности к определенной социальной группе. Вопрос же о предоставлении статуса беженцев тем, чьи интересы затрагиваются изменениями климата, может приниматься только на индивидуальной основе.

Напомним, жители Киселевска записали видеообращение и адресовали его премьер-министру Канады. Жители города рассказали о черном снеге, невозможности дышать на улице, заболеваниях дыхательных путей и онкологии. Все это они связывают с деятельностью угольных разрезов, расположенных рядом с домами.

В свою очередь губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил аппарату администрации области встретиться с горожанами, обсудить их проблемы и найти оптимальные пути для их решения.

Напомним, в феврале жительница Киселевска опубликовала видео с черным снегом. Реакция властей последовала незамедлительно: последовали проверки, а также были определены меры по борьбе с черным снегом. А чуть позже губернатор Сергей Цивилев потребовал остановить работу обогатительной фабрики, которая допускает загрязнение атмосферы, до тех пор, пока не будет установлена система пылеподавления. Кроме того, глава региона побывал на углепогрузочной станции ООО «КМК-Энерго» в Новокузнецке и призвал ограничить перевозку угля по городским дорогам.

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