Экс-глава томского МЧС получил срок за взятку по делу «Зимней вишни»

Суд признал виновным бывшего руководителя ГУ МЧС по Томской области Михаила Бегуна в получении взятки. Деньгами, которые экс-глава ведомства получил от предпринимателя, обещал оплатить услуги адвокатов для фигурантов уголовного дела «Зимней вишни».

Ленинский районный суд города Томска признал виновным теперь уже бывшего главу регионального МЧС в получении взятки в крупном размере за незаконные действия. Как следует из материалов дела, Михаил Бегун с июня по 24 июля 2018 года получил от директора одной из коммерческих организаций взятку в размере 300 рублей. Эти деньги он пообещал направить на оплату услуг адвокатов кемеровских сотрудников МЧС, которые проходят по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Предприниматель, в свою очередь, получил лицензию на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Сам Михаил Бегун в последнем слове на суде заявил, что дело против него сфабриковано, а на папке с деньгами нет его отпечатков пальцев и других следов. Тем не менее, бывшего руководитель томского МЧС признали виновным в получении взятки. Суд приговорил экс-чиновника к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Бегун должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления. Бегун лишен специального звания генерал-майора внутренней службы.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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