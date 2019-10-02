2019-10-02T07:11:30+03:00
Происшествия

Угольщики назвали виновных во взрыве метана в Ленинске-Кузнецком

Инцидент произошел 5 сентября на улице Воронежской, погибла пенсионерка
Мария КОЛОСОВА
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Угольщики назвали виновных во взрыве метана в Ленинске-Кузнецком.ФОТО: Константин Тихонов/InstagramУгольщики назвали виновных во взрыве метана в Ленинске-Кузнецком.ФОТО: Константин Тихонов/Instagram
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Угольщики назвали виновных в трагическом инциденте, который произошел на улице Воронежской в Ленинске-Кузнецком 5 сентября. Тогда из-за выхода метана на поверхность в собственном жилом доме погибла 63-летняя женщина.

Глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов рассказал о предварительных причинах произошедшего на своей официальной странице в Instagram. По поручению губернатора области его первый зам Вячеслав Телегин провел в городе совещание о ситуации в районе десятого участка. Представители областного МЧС обследовали более 400 домов, и, судя по замерам, метана в жилом секторе нет.

В свою очередь, угольщики, которые ведут добычу в данном районе, сообщили, что «выполнена принудительная дегазация пласта, пробурено 8 изыскательских скважин, проведена электроразведка пласта, которая позволяет увидеть горный массив на глубину до 50 метров, ведутся работы по монтажу мощной дегазационной установки». По их словам, к тому, что метан вышел на поверхность, привело вскрытие сборщиками металлолома шурфа старой шахты, датированной 40-50-ми годами прошлого века. В результате переместились воздушные массы, и воздух выдавил метан на поверхность и далее в жилые дома.

«Материалы переданы в следственные органы. Работа по дегазации пласта и мониторинг ситуации продолжаются», - написал Тихонов.

Напомним, 5 сентября на улице Воронежской в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. 63-летняя хозяйка дома попала в больницу с ожогами 30% тела. Для нее шел сбор крови. В качестве одной из версий рассматривалось скопление в доме шахтного метана. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с жителями близлежащих домов, чтобы найти совместное решение в сложившейся ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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