Коронавирус в Кузбассе: прилетевших из Китая туристов отправили на больничный

После того, как стало известно о том, что в Китае свирепствует смертельно опасный коронавирус, россияне, кузбассовцы, находившиеся там, срочно стали возвращаться обратно. Однако сразу вернуться к привычному образу жизни в Кузбассе им не удалось.

Каждый, кто вернулся из КНР, может быть носителем коронавирусной инфекции. И для того, чтобы не допустить ее распространения в Кузбассе, таких туристов стараются на время изолировать от окружающих.

- Сколько именно человек, вернувшихся их Китая, находится в Кузбассе, я не могу сказать – это служебная информация. Согласно распоряжению Правительства России, все лица, прибывшие из КНР, подлежат наблюдению в течение 14 дней после пересечения границы РФ, - отметила Маргарита Новоселова начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. – Это обычные здоровые люди, у которых нет внешних признаков инфекции. Они находятся у себя дома под медицинским наблюдением, каждому выдан больничный лист.

Прибывшим из Китая туристам рекомендуют тщательно следить за состоянием здоровья и временно ограничить круг общения.

К слову, авиасообщение Кузбасса с Китаем прекращено 28 января, и в течение полутора недель люди, побывавшие в Китае, могут приезжать через другие города. На сегодняшний день в регионе нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.

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