2020-04-07T20:36:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Кузбассе на 8 апреля 2020 года
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 апреля 2020 годаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 апреля 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости о коронавирусе в Кузбассе: мы собрали самую актуальную информацию на 8 апреля.

По данным оперативного штаба, на 8 апреля в инфекционных отделениях больниц Кузбасса находятся пять человек. Трое из них – в Кемерове, двое – в Новокузнецке. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное. Все заболевшие коронавирусолм получают необходимое лечение.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет.

В регионе на 7 апреля выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в больницах Кузбасса находятся пять человек с подтвержденным диагнозом. У двоих из них коронавирус выявили 6 апреля. Оба этих пациента помещены в городскую больницу № 29 Новокузнецка и получают необходимую медицинскую помощь. В Кемеровской областной инфекционной больнице № 8 продолжает оставаться один человек, у которого диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен ранее. Он продолжает получать лечение.

Кроме того, под наблюдением врачей по-прежнему остаются 12 пациентов, контактировавших с заболевшими. Им проводятся необходимые диагностические мероприятия.

Напомним, все выявленные случаи коронавирусной инфекции – завозные. Пятеро заразившихся, включая двух человек, которые прошли курс лечения и уже выписаны, приехали в Кузбасс после пребывания за границей – в Италии, Арабских Эмиратах, Украине. Два же последних пациента больницы прилетели самолетом из Москвы. Сейчас для того, чтобы предотвратить новые возможные случаи заболевания, пассажиров всех авиарейсов, прибывающих в Кемерово или Новокузнецк, отправляют на самоизоляцию или в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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