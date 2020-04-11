Обращение Сергея Цивилева: режим самоизоляции из-за коронавируса продлен

В субботу, 11 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам. Он сообщил о том, что в области продлевается режим самоизоляции, а также рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и жителей

Глава региона напомнил, что на текущей неделе в регионе был отменен целый ряд ограничительных мер – в прежнем режиме заработал общественный транспорт, открылся ряд предприятий малого бизнеса, заработали МФЦ. Во всех районах области, за исключением городов Кемерова и Новокузнецка, начали работать магазины и рынки. Несмотря на этого говорить об отмене режима самоизоляции пока рано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/772507" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев сообщил о продлении режима самоизоляции и новых мерах борьбы с инфекцией.Видео: Серней Цивилев/ vk.com

-В Кузбассе продлевается режим самоизоляции до 19 апреля, - сообщил глава региона. - Жителям все еще нужно стараться ограничить выход из дома без острой необходимости. Это особенно касается людей старшего возраста.

Несмотря на это, откроется ряд предприятий малого и среднего бизнеса, а также торговые объекты, расположенные в отдельно стоящих зданиях. Торгово-развлекательные центры по-прежнему остаются закрытыми.

-Еще раз обращаю внимание, что и малые предприятия, и крупный бизнес могут работать только при условии соблюдения всех необходимых требований безопасности. – подчеркнул Сергей Цивилев. – Роспотребнадзор выпустит детальные инструкции, которые помогут организовать эту работу с минимальными рисками для сотрудников и клиентов.

Сергей Цивилев выступил с обращением к кузбассовцам по ситуации с коронавирусом 00:00 00:00

Также губернатор отметил, что с приходом весны многие жители поедут на загородные участки. В связи с этим дано поручение начать в регионе подготовку к дачному сезону, который начнется 1 мая.

-Правительство Кузбасса приложит все усилия для того, чтобы сделать пребывание кузбассовцев за городом максимально комфортным. Это касается, в первую очередь, транспорта, безопасности и доставки за город необходимых товаров, - заверли Сергей Цивилев.

В завершение он подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отмененные ограничительные меры будут восстановлены. Эти меры могут применяться и для отдельных территорий.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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