Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 31 января Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый день в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом: появляются новые заболевшие, выздоровевшие, а также сообщают о случаях смерти. Рассказываем вам последнюю информацию о ситуации с заболеваемостью в регионе.

На утро 31 января в Кузбассе еще 98 у жителей региона врачи диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии на территории Кемеровской области заболели инфекцией 29 344 человека. Однако за прошедшие сутки появились и новые случаи выздоровления. Успешно прошли курс лечения 104 пациента. Теперь они вернутся к своей повседневной жизни. Таким образом, общее количество выздоровевших в Кузбассе составляет 27 192 человека.

Но не у всех ситуация разрешилась выздоровлением. Новая коронавирусная инфекция привела к смерти 519 человек. По информации оперативного штаба Кузбасса сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1 633 пациента с диагнозом COVID-19. По информации оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 962 человека.

Фото: Яндекс. Статистика

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