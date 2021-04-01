Дело «Зимней вишни»: экс-заместитель мэра Кемерова рассказал о разрешении на ввод ТЦ Фото: Кирилл ЧАЩИН

1 апреля в Кемерове прошло судебное заседание по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». На нем бывший чиновник администрации областного центра рассказал, почему власти разрешили ввести в эксплуатацию торговый центр.

Бывший заместитель мэра города Кемерово Андрей Калинин отметил, что мэрия действительно дала разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня». Он заявил, что администрация муниципалитета в тот момент не имела полномочий выезжать с проверками на строящиеся объекты, площадь которых превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Поэтому, подписывая разрешение, он ориентировался на заключение Госстройнадзора. В свою очередь, заключение Госстройнадзора подписала глава инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей, а бывшая глава ведомства Танзиля Комкова поставила на нем свою подпись.

«Я подписал разрешение на ввод в эксплуатацию, это был март 2014 года. <…> Положительное заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации и техническим регламентам [получено] от инспекции Госстройнадзора. Для меня это был приоритетный документ. Без этого документа мы бы не подписали разрешение на ввод», - цитирует Калинина ТАСС.

Также Андрей Калинин отметил, что никто и никаких взяток ему за визирование документов не предлагал и не давал.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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