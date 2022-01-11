В Кузбассе разработали пять вариантов памятника погибшим на шахте «Листвяжная»

Родственникам погибших показали пять проектов будущего памятника. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

В конце декабря минувшего года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в регионе будет установлен памятник погибшим на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года. Напомним, авария, вызванная вспышкой метана, унесла жизни 46 шахтеров и пяти горноспасателей, спешаших к ним на помощь.

Глава региона пообещал, что все вопросы по внешнему виду памятника, а также месте его установки будут решаться с близкими погибших. И во вторник, 11 января, в ходе встречи Цивилева с родными жертв «Листвяжной», которая состоялась в Белове, показали эскизы будущего памятника.

Одна из стел символизирует собой взрыв, который унес жизни шахтеров и горноспасателей. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

На суд родственников представили сразу пять вариантов. Три из них выполнены в традиционном стиле и представляют собой стелу с фигурами или изображениями шахтеров и горноспасателей. Отличие только в форме стелы и расположении фигур, а также в наличии или отсутствии пофамильного списка погибших. Например, одна из стел символизирует взрыв, который унес жизни горняков и бойцов ВГСЧ, другая – похожа на большую каменную глыбу, так называемый «комсомольский камень», куда в годы СССР закладывали капсулы времени с посланиями для будущих потомков.

Три проекта памятника выполнены в традиционном стиле. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Четвертый проект, представляет собой четырехугольную колонну, с проломом в форме географических очертаний Кузбасса, в котором проступают барельефные изображения горняков. А концепцию пятого – объятия близких, пытающихся удержать горняка - предложил кто-то из родственников жертв аварии.

В проломе в виде географических очертаний Кузбасса проступают барельефные очертания горняков. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

В ходе встречи губернатор подчеркнул, что окончательный вид памятника будет выбран путем голосования среди близких погибших. Дата, когда именно его установят, еще не названа. Впрочем, с местом установки мемориала ясности пока тоже нет: во время встречи разгорелась целая дискуссия, где его ставить - на территории города Белово или в поселке Грамотеино, где находится сама шахта. И если будет выбран пригород, то создавать ли под него новое общественное пространство или установить на центральной аллее Грамотеино, где уже находится памятник горноспасателям, погибшим в 2000 году во время ликвидации аварии на шахте «Комсомолец».

Пятый вариант, предложенный родственниками погибших, символизирует объятия близких. Фото: Сергей БАБАНАКОВ

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан и задымился уголь под землей на тот момент находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Только в этом году этой на шахте выявили около тысячи нарушений, ее работу останавливали девять раз.

Сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе. Но никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».