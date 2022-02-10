В Кузбассе выбрали, как будет выглядеть памятник погибшим на шахте «Листвяжная»

Выбран вариант мемориала из двух фигур и вертикальной плиты с именами погибших. Фото: Telegram-канал «Кузбасс.Официально».

В Кузбассе на Аллее шахтерской славы в пгт Грамотеино установят памятник 46 горнякам и пяти спасателям, которые погибли при аварии на шахте «Листвяжная». Место его установки выбрали сегодня, 10 февраля на встрече губернатора Сергея Цивилева с родственниками жертв ЧП.

- В результате обсуждений и голосования выбран вариант мемориала из двух фигур и вертикальной плиты с именами погибших, - сообщили в Telegram -канале «Кузбасс.Официально».

Также отметили, что аллею и прилегающую к ней территорию благоустроят. Установить памятник планируют ко Дню шахтера.

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан и задымился уголь под землей на тот момент находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Только в этом году этой на шахте выявили около тысячи нарушений, ее работу останавливали девять раз. Сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе. Но никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину.

Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».