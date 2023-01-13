Глава СК РФ: 17 обвиняемых по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе предстанут перед судом

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершены следственные действия по четырем уголовным делам, возбужденным после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек. Обвиняемыми по ним проходят сразу 17 человек, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, сейчас обвиняемые по этому громкому делу вместе со своими адвокатами знакомятся с материалами, после чего дела будут переданы в суд. Бастрыкин также сообщил, что уже вынесен обвинительный приговор в отношении двух сотрудников метрологической организации, которые проверяли средства измерения шахты.

Кроме того, еще ведется расследование уголовных дел о взяточничестве. По ним проходят три руководителя шахты и семь работников Сибирского территориального управления Ростехнадзора. Четыре руководителя угольного предприятия предстанут перед судом за нарушение требований промышленной безопасности, а двое сотрудника Ростехнадзора - за халатность при исполнении своих должностных обязанностей.

В интервью Бастрыкин отметил, что по данным следствия, к аварии привели действия и бездействие собственников, руководителей, работников шахты и АО ХК «СДС-Уголь», а также сотрудников обслуживающих организаций и должностных лиц Ростехнадзора. Он напомнил, что к уголовной ответственности привлечены в том числе председатель совета директоров «СДС-Уголь», генеральный и технический директоры холдинга «СДС-Уголь», директор шахты, системные администраторы критической информационной инфраструктуры, руководители шахты и ее структурных подразделений, сотрудники Ростехнадзора.

По словам главы СК РФ на шахте были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности, и они совершались с ведома и даже по инициативе руководителей и владельцев предприятия.

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан, под землей находились 285 человек. В результате аварии погиб 51 человек: 46 горняков и пять бойцов ВГСЧ. Сразу после ЧП были задержаны директор шахты, первый замдиректора и начальник участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная».

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