Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-15°
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 14:15

Последний живой: спасенный последним шахтер рассказал о пяти часах, проведенных под землей после взрыва на шахте «Листвяжная»

Владимир Чайкин очнулся недалеко от эпицентра, отравленный газом, ослепший, оглушенный, испуганный, но не сдался. Его спасение невероятно...
Лариса МАКСИМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Володя Чайкин уцелел в катастрофе, где погиб 51 человек, чудом.

Володя Чайкин уцелел в катастрофе, где погиб 51 человек, чудом.

Фото: личный архив.

- ...Пришел в сознанье, вокруг - все разрушено. Я - цел. Каски нет, часов на руке нет, сорвало. Потрогал крестик на шее, завязан по-прежнему туго. Держится крест и меня удержал, от гибели..., - рассказывает 26-летний Володя, подземный горнорабочий, всего четвертый год работающий в шахте.

Он в роду – первый шахтер. Он никогда – ни в детстве, ни в армии, ни в первые годы под землей не был даже в мало-мальском ЧП. Но в катастрофе на «Листвяжной», произошедшей 25 ноября 2021 года, в которой погиб 51 человек, пробыл внизу ДОЛЬШЕ ВСЕХ других горняков. И, проявив мужество, выжил.

Стена

И о последней смене Володя вспоминает так:

- Все шло, как обычно. Где-то без десяти двенадцать (ночи, 24-го. – Авт.) постояли с пацанами, посмеялись, как всегда перед сменой, поговорили о планах и пошли на работу... (Трое вот-вот уже должны были в отпуск пойти, не суждено теперь – погибли. Жека Боре обещал часы из ремонта привезти, Борины любимые, Жека их в городе по гарантии сдал, привезти не успел, оба погибли. Леху при раздаче наряда поменяли с Серегой местами, Сергей погиб... Не верится, почти все звено полегло, кроме нас двоих. Недавно еще все живы были, шутили, а хоп и нету. В списке пропавших, погибших – как раз наше звено стоит самым первым...)

...Но началась и шла та смена еще, как обычно. Я во втором часу ночи воду откачивать пошел, часов шесть там пробыл. (А вообще планировал не в начале смены, а в конце - качать, и так и сделал бы, если б предыдущая смена качала...И то, что я сразу занялся откачкой, а не потом, это меня спасло в первую очередь. А то бы взрыв меня в конце смены бы в штреке застал, и я бы тоже там лежал в числе погибших.)

А откачал воду сразу, пришел потом на «масленку» (на масляную станцию там же, под землей, примерно на глубине 200 метров от поверхности, она подает масло в лаву, для секции, большой такой конструкции на стойках, секция движется вверх, вниз, туда, сюда, держит породу, поясняет Володя. – Авт.). И на «масленке» - мое основное рабочее место, я на ней год отработал, до того – на ленте.

И дальше на время на «масленке» я как-то ни разу и не посмотрел. Знал и так, скоро уже – конец смены. И вот как потянутся парни, то и мне будет пора. И мы пойдем наверх, как обычно, в шесть минут десятого (утра. А внезапный взрыв, напомним, произошел в 8.21 утра. – Авт.).

- А взорвалась шахта... Помнишь взрыв?

- Нет, - качает головой парень. Почему, версий две. Или в конце смены, еще перед взрывом, опасный газ пришел в Володино место и «отключил» парня, и взрыв он встретил уже без сознания. Или после взрыва, потеряв сознание и дыша отравленным воздухом, теперь не может вспомнить все...

- Но что было после взрыва?

- Пришел в себя, глаза открываю - ничего не вижу. До такой степени много пыли, что я не только «масленки» не вижу, руки не видать. Сажусь, не пойму, что случилось? Глаза горят, каски нет, ногтя на среднем пальце правой руки и напалечника на нем нет, часов на левой руке нет... Крестик на месте, я его перед тем сделал, чтобы никогда б не снимался, навечно, на веревку, которой обувку шьют, привязал, ...проверил, с ним спокойнее стало...

Где я? Вслепую нашел бочку с масляной станции, понял, что она, дойдя, лицом в нее ткнувшись. Значит, я на рабочем месте… Потом подумал, каску поищу, подожду кого-нибудь и вместе пойдем. Но что все-таки случилось?

...Позже с трудом понял во тьме, близко сбойка была, из шлакоблоков, как стена, снизу доверху запечатано, в ней был дверной проем, железные двери. А все, ... нет сбойки. Как будто что-то такое прошло. Будто взрыв.

...И все-таки, по ходу, я наверно еще перед взрывом надышался, ведь взрыва не помню. Ведь как возле меня стенку ту вырвало, на фиг, с корнями?... А я и не увидел и не услышал? И как сам уцелел?

... И вот как стало до меня окончательно доходить: «Был взрыв»...Вот и бочки на «масленке» всегда были чистые, как говорится, испокон веков. А теперь на них слой нагара и грязи, и сильный... (Позже узнал, эпицентр был ниже меня, чуть подальше. Парни после говорили, про разруху там внизу, ничего не узнать, там груды металла, и, верно, взрыв колоссальный был...)

И я диспетчеру начал звонить: «Что случилось?», но ответа не получил… И там, на «масленке», две бочки большие, одна просто стоит, вторая поднята выше. Я на повышенную залез, зачем, может, взрывом контузило... Страшно в сон потянуло, лег. И... пришел в себя еще время спустя, глаза открыл – я внизу, упал сам или что-то еще меня сбросило, еще, может, была волна?…

И вот, второй раз в себя придя после взрыва, решил, наши теперь, верно, вышли все, меня не заметив, и я тут один.

Причем, второй раз в себя придя, глаза резко открыл... (Очухался из-за свежей струи, она подула, она, свежая струя воздуха, разбудила, и, можно так сказать, вовремя воскресила, «завела» мозг.)

И я увидел: пыль рассеялась наполовину. Каску нашел в метре от себя, крепления растянуты, словно ее с меня какая сила содрала. Надел ее. И, решив идти, выбираться, хотел, но все же не пошел по уклону. (После мне сказали, пошел бы — на смерть, там газ превышал... А почему туда собирался? Мы так всегда ходили.)

… И я решил близко посмотреть, что с ближней сбойкой (стенкой из шлакоблоков. – Авт.), случилось. Получается, меня она спасла, защитила, на нее основной массив удара пришелся, и ее просто снесло, и вокруг меня все стало после взрыва в обломках. А сбойка, как и все, очень прочной была. Мы ее хорошо сделали. Но взрывом - разнесло вдребезги, лишь двери как-то остались, железные, а шлакоблоки – в куски и в разлет.

... И вот пробираясь через обломки ближней сбойки к ее бывшему месту, Володя, травмированные глаза которого распухли, теперь уже совсем закрылись, шел почти на ощупь, но, вдруг откинув резко голову, вдруг засек в темноте мелькнувшие пятнышки света! Понял, это фонарики, и, значит, там живые люди! И его тоже заметили, это были горноспасатели. И если б его не нашли, говорит Володя, он, верно, так бы и сидел бы еще… или пошел бы все-таки по уклону – на смерть...

- Примерно в час дня они меня встретили, а я считал, еще примерно девять. И я, и горноспасатели – в непонятках. Они - ошарашены, мне: «Ты откуда?» Я: «Да я работаю здесь. А что все-таки случилось? И вы что тут делаете?»... Смешно получилось. Я им сказал все свои данные. И все! Я с ними!

Они повели меня, страхуя, я вообще уже не видел. Впереди «вгсчовец» шел, за ним я, остальные за мной. На другой сбойке подождали горноспасателя-медика. Он глаза обработал, закапал, и мне стало чуть лучше. И потом по старой ходке мы вышли...

Наверху

... Каждый свой час, как выходил из черного нутра раненой шахты, как шагнул в обычный наш мир с низким небом и с тихим, каким-то сказочным в тот день, снегопадом, Володя помнит и переживает заново.

- Я тогда еще не знал, что из звена почти никого не осталось. Не знал про большое число жертв аварии. Вышел на-гора в четвертом часу (дня. – Авт.). Шел и думал, уже по снегу: «Неужто я вышел?» И шел, и улыбался... – рассказывает Володя торопливо, чуть сбивчиво, о радости – голосом высоко, о горе, боли за погибших - хрипло, до слез, и напирает на слово «шел», потому что это – «Мне надо идти..., и я шел...У меня мама, жена, скоро родится сын... » - его подняло, подарило шанс, повело в единственно данную жизнь. И он за этот шанс удержался.

... И его наверху, встретила бригада «скорой». И горноспасатели, Володю медикам передав, произнесли лишь два слова - «Выживший...» и «Скорее!» И тут он почувствовал немалый масштаб трагедии шахты.

- А мужики-спасатели ушли, наверняка снова вниз. Я сел в машину «скорой». И как мы ехали уже возле комбината, а там мигалки везде, мигалки, и еще больше понял, многие остались под землей, пацаны, мужики, не выжив...

И когда Володя пересел в «вертушку» (вертолет), еще бодро, на одной радости, что вышел, и его подключили к кислороду. И тут он теперь уже безопасно заснул, как вырубило.

... В кемеровской облбольнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Володе спасли глаза («Уже снова вижу, нормально...») и палец...

- От тяжелого отравления окисью углерода был отек мозга. Но, спасибо врачам, спасли. И с 1 декабря я – дома, долечиваюсь амбулаторно.

- А в шахту, Вов, такое пережив, вернешься?

- Э-э, работа есть работа, вернусь. Семью надо кормить. У нас с женой скоро сынок, первенец, будет, - в голосе Володи – любовь и нежность. - Мы его именем старорусским – Дамир – уже назвали, это значит «дать миру мир».

ВЕРСИЯ

Как горняк дышал после взрыва?

Владимир Чайкин после взрыва пробыл один, под землей, до прихода горноспасателей, почти 5 часов. А время действия шахтерского «самоспасателя» (дыхательного аппарата, который надевают в таких экстремальных случаях) в разы меньше. Да и Володя говорит, что «самоспасателем», теряя сознание, и возвращаясь, и снова теряя..., он не воспользовался.

Так как же он выжил в смертельном воздухе раненой шахты?

Как предположили горноспасатели, «... возможно, все было так: произошел взрыв, шахтер отравился газом, сознание потерял, потом с вентиляционного ствола, а он там рядом, воздухом выдуло все это СО вокруг парня, и именно это шахтера и спасло. И он дальше на свежей струе воздуха лежал. Да, большое везенье! Там уклон идет вентиляционный, воздухоподающий, и свежая струя с него омывает эту выработку. Но вот если бы чуть дольше окись углерода бы там продержалась, парню было бы не спастись...»

ЧППроисшествия: ЧППроисшествия на шахтах Кузбасса