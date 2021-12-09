Последний живой: спасенный последним шахтер рассказал о пяти часах, проведенных под землей после взрыва на шахте «Листвяжная»

Володя Чайкин уцелел в катастрофе, где погиб 51 человек, чудом. Фото: личный архив.

- ...Пришел в сознанье, вокруг - все разрушено. Я - цел. Каски нет, часов на руке нет, сорвало. Потрогал крестик на шее, завязан по-прежнему туго. Держится крест и меня удержал, от гибели..., - рассказывает 26-летний Володя, подземный горнорабочий, всего четвертый год работающий в шахте.

Он в роду – первый шахтер. Он никогда – ни в детстве, ни в армии, ни в первые годы под землей не был даже в мало-мальском ЧП. Но в катастрофе на «Листвяжной», произошедшей 25 ноября 2021 года, в которой погиб 51 человек, пробыл внизу ДОЛЬШЕ ВСЕХ других горняков. И, проявив мужество, выжил.

Стена

И о последней смене Володя вспоминает так:

- Все шло, как обычно. Где-то без десяти двенадцать (ночи, 24-го. – Авт.) постояли с пацанами, посмеялись, как всегда перед сменой, поговорили о планах и пошли на работу... (Трое вот-вот уже должны были в отпуск пойти, не суждено теперь – погибли. Жека Боре обещал часы из ремонта привезти, Борины любимые, Жека их в городе по гарантии сдал, привезти не успел, оба погибли. Леху при раздаче наряда поменяли с Серегой местами, Сергей погиб... Не верится, почти все звено полегло, кроме нас двоих. Недавно еще все живы были, шутили, а хоп и нету. В списке пропавших, погибших – как раз наше звено стоит самым первым...)

...Но началась и шла та смена еще, как обычно. Я во втором часу ночи воду откачивать пошел, часов шесть там пробыл. (А вообще планировал не в начале смены, а в конце - качать, и так и сделал бы, если б предыдущая смена качала...И то, что я сразу занялся откачкой, а не потом, это меня спасло в первую очередь. А то бы взрыв меня в конце смены бы в штреке застал, и я бы тоже там лежал в числе погибших.)

А откачал воду сразу, пришел потом на «масленку» (на масляную станцию там же, под землей, примерно на глубине 200 метров от поверхности, она подает масло в лаву, для секции, большой такой конструкции на стойках, секция движется вверх, вниз, туда, сюда, держит породу, поясняет Володя. – Авт.). И на «масленке» - мое основное рабочее место, я на ней год отработал, до того – на ленте.

И дальше на время на «масленке» я как-то ни разу и не посмотрел. Знал и так, скоро уже – конец смены. И вот как потянутся парни, то и мне будет пора. И мы пойдем наверх, как обычно, в шесть минут десятого (утра. А внезапный взрыв, напомним, произошел в 8.21 утра. – Авт.).

- А взорвалась шахта... Помнишь взрыв?

- Нет, - качает головой парень. Почему, версий две. Или в конце смены, еще перед взрывом, опасный газ пришел в Володино место и «отключил» парня, и взрыв он встретил уже без сознания. Или после взрыва, потеряв сознание и дыша отравленным воздухом, теперь не может вспомнить все...

- Но что было после взрыва?

- Пришел в себя, глаза открываю - ничего не вижу. До такой степени много пыли, что я не только «масленки» не вижу, руки не видать. Сажусь, не пойму, что случилось? Глаза горят, каски нет, ногтя на среднем пальце правой руки и напалечника на нем нет, часов на левой руке нет... Крестик на месте, я его перед тем сделал, чтобы никогда б не снимался, навечно, на веревку, которой обувку шьют, привязал, ...проверил, с ним спокойнее стало...

Где я? Вслепую нашел бочку с масляной станции, понял, что она, дойдя, лицом в нее ткнувшись. Значит, я на рабочем месте… Потом подумал, каску поищу, подожду кого-нибудь и вместе пойдем. Но что все-таки случилось?

...Позже с трудом понял во тьме, близко сбойка была, из шлакоблоков, как стена, снизу доверху запечатано, в ней был дверной проем, железные двери. А все, ... нет сбойки. Как будто что-то такое прошло. Будто взрыв.

...И все-таки, по ходу, я наверно еще перед взрывом надышался, ведь взрыва не помню. Ведь как возле меня стенку ту вырвало, на фиг, с корнями?... А я и не увидел и не услышал? И как сам уцелел?

... И вот как стало до меня окончательно доходить: «Был взрыв»...Вот и бочки на «масленке» всегда были чистые, как говорится, испокон веков. А теперь на них слой нагара и грязи, и сильный... (Позже узнал, эпицентр был ниже меня, чуть подальше. Парни после говорили, про разруху там внизу, ничего не узнать, там груды металла, и, верно, взрыв колоссальный был...)

И я диспетчеру начал звонить: «Что случилось?», но ответа не получил… И там, на «масленке», две бочки большие, одна просто стоит, вторая поднята выше. Я на повышенную залез, зачем, может, взрывом контузило... Страшно в сон потянуло, лег. И... пришел в себя еще время спустя, глаза открыл – я внизу, упал сам или что-то еще меня сбросило, еще, может, была волна?…

И вот, второй раз в себя придя после взрыва, решил, наши теперь, верно, вышли все, меня не заметив, и я тут один.

Причем, второй раз в себя придя, глаза резко открыл... (Очухался из-за свежей струи, она подула, она, свежая струя воздуха, разбудила, и, можно так сказать, вовремя воскресила, «завела» мозг.)

И я увидел: пыль рассеялась наполовину. Каску нашел в метре от себя, крепления растянуты, словно ее с меня какая сила содрала. Надел ее. И, решив идти, выбираться, хотел, но все же не пошел по уклону. (После мне сказали, пошел бы — на смерть, там газ превышал... А почему туда собирался? Мы так всегда ходили.)

… И я решил близко посмотреть, что с ближней сбойкой (стенкой из шлакоблоков. – Авт.), случилось. Получается, меня она спасла, защитила, на нее основной массив удара пришелся, и ее просто снесло, и вокруг меня все стало после взрыва в обломках. А сбойка, как и все, очень прочной была. Мы ее хорошо сделали. Но взрывом - разнесло вдребезги, лишь двери как-то остались, железные, а шлакоблоки – в куски и в разлет.

... И вот пробираясь через обломки ближней сбойки к ее бывшему месту, Володя, травмированные глаза которого распухли, теперь уже совсем закрылись, шел почти на ощупь, но, вдруг откинув резко голову, вдруг засек в темноте мелькнувшие пятнышки света! Понял, это фонарики, и, значит, там живые люди! И его тоже заметили, это были горноспасатели. И если б его не нашли, говорит Володя, он, верно, так бы и сидел бы еще… или пошел бы все-таки по уклону – на смерть...

- Примерно в час дня они меня встретили, а я считал, еще примерно девять. И я, и горноспасатели – в непонятках. Они - ошарашены, мне: «Ты откуда?» Я: «Да я работаю здесь. А что все-таки случилось? И вы что тут делаете?»... Смешно получилось. Я им сказал все свои данные. И все! Я с ними!

Они повели меня, страхуя, я вообще уже не видел. Впереди «вгсчовец» шел, за ним я, остальные за мной. На другой сбойке подождали горноспасателя-медика. Он глаза обработал, закапал, и мне стало чуть лучше. И потом по старой ходке мы вышли...

Наверху

... Каждый свой час, как выходил из черного нутра раненой шахты, как шагнул в обычный наш мир с низким небом и с тихим, каким-то сказочным в тот день, снегопадом, Володя помнит и переживает заново.

- Я тогда еще не знал, что из звена почти никого не осталось. Не знал про большое число жертв аварии. Вышел на-гора в четвертом часу (дня. – Авт.). Шел и думал, уже по снегу: «Неужто я вышел?» И шел, и улыбался... – рассказывает Володя торопливо, чуть сбивчиво, о радости – голосом высоко, о горе, боли за погибших - хрипло, до слез, и напирает на слово «шел», потому что это – «Мне надо идти..., и я шел...У меня мама, жена, скоро родится сын... » - его подняло, подарило шанс, повело в единственно данную жизнь. И он за этот шанс удержался.

... И его наверху, встретила бригада «скорой». И горноспасатели, Володю медикам передав, произнесли лишь два слова - «Выживший...» и «Скорее!» И тут он почувствовал немалый масштаб трагедии шахты.

- А мужики-спасатели ушли, наверняка снова вниз. Я сел в машину «скорой». И как мы ехали уже возле комбината, а там мигалки везде, мигалки, и еще больше понял, многие остались под землей, пацаны, мужики, не выжив...

И когда Володя пересел в «вертушку» (вертолет), еще бодро, на одной радости, что вышел, и его подключили к кислороду. И тут он теперь уже безопасно заснул, как вырубило.

... В кемеровской облбольнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Володе спасли глаза («Уже снова вижу, нормально...») и палец...

- От тяжелого отравления окисью углерода был отек мозга. Но, спасибо врачам, спасли. И с 1 декабря я – дома, долечиваюсь амбулаторно.

- А в шахту, Вов, такое пережив, вернешься?

- Э-э, работа есть работа, вернусь. Семью надо кормить. У нас с женой скоро сынок, первенец, будет, - в голосе Володи – любовь и нежность. - Мы его именем старорусским – Дамир – уже назвали, это значит «дать миру мир».

ВЕРСИЯ

Как горняк дышал после взрыва?

Владимир Чайкин после взрыва пробыл один, под землей, до прихода горноспасателей, почти 5 часов. А время действия шахтерского «самоспасателя» (дыхательного аппарата, который надевают в таких экстремальных случаях) в разы меньше. Да и Володя говорит, что «самоспасателем», теряя сознание, и возвращаясь, и снова теряя..., он не воспользовался.

Так как же он выжил в смертельном воздухе раненой шахты?

Как предположили горноспасатели, «... возможно, все было так: произошел взрыв, шахтер отравился газом, сознание потерял, потом с вентиляционного ствола, а он там рядом, воздухом выдуло все это СО вокруг парня, и именно это шахтера и спасло. И он дальше на свежей струе воздуха лежал. Да, большое везенье! Там уклон идет вентиляционный, воздухоподающий, и свежая струя с него омывает эту выработку. Но вот если бы чуть дольше окись углерода бы там продержалась, парню было бы не спастись...»