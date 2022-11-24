В Кузбассе проходят памятные мероприятия, посвященные трагедии на шахте «Листвяжная»

Губернатор возложил цветы в память о погибших на шахте. Фото: пресс-служба АПК

Прошел ровно год с момента аварии на шахте «Листвяжная» в Беловском районе, в которой погиб 51 человек. В Кузбассе проходят памятные мероприятия, посвященные этой трагедии.

Сегодня состоялось возложение цветов к мемориалу «Покорителям земным недр и горноспасателям» в Грамотеино. Почтить память погибших горняков и горноспасателей пришли губернатор Сергей Цивилев, главы муниципалитетов региона, родственники и коллеги погибших кузбассовцев.

Памятник «Покорителям земным недр и горноспасателям» был установлен на Аллее шахтерской славы летом этого года. Его открыли на день Шахтера, но прежде привели в порядок территорию: заменили освещение, уложили брусчатку, установили новые парковые диваны, игровые комплексы. Власти хотели создать место, куда горожане могли бы приходить и вспоминать тех, кто погиб при исполнении своего профессионального долга.

Мемориал «Покорителям земным недр и горноспасателям» в Грамотеино.

Напомним, что решение установить мемориал в память о тех, кто не вернулся с «Листвяжной», приняли родственники погибших. Монумент представляет из себя две скульптуры - шахтера и горноспасателя. Они стоят рядом с черной гранитной плитой, на которой выгравированы имена погибших: 46 шахтеров и пяти горноспасателей.

Сегодня также прошла встреча губернатора с родственниками погибших и пострадавших. Сергей Цивилев подчеркнул, что ни одна семья не осталась без внимания с того момента, как произошла трагедия. Он пообещал, что власти будут и в дальнейшем оказывать семьям поддержку.

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября 2021 года. В момент ЧП под землей находились 285 человек, большинство из них смогли подняться на поверхность. Десятками пострадавших потребовалась медицинская помощь в связи с отравлением угарным газом. В ходе поисково-спасательной операции под землей погибли также пять горноспасателей. Изначально в списках погибших числились шестеро спасаталей, но позже один из них - Александр Заковряшин – был найден живым. Всего в результате аварии и ее ликвидации погиб 51 человек.

Сразу после ЧП были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Также было возбуждено уголовное дело о халатности двух сотрудников Ростехнадзора. Кроме того, было задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе.