GrelkaFest в Шерегеше: не только снег, но и море радости и позитива

Фото: архив "КП" Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Российские эксперты на онлайн-конференции «Событийный туризм в России: тренды и прогнозы» обсудили способы привлечения туристов при помощи различных фестивалей и активностей. Одним из спикеров были представили кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш, которые имеют опыт развития событийного туризма.

По словам главы Дирекции горнолыжного курорта Шерегеш Алексея Стоянова, перед регионом стоит амбициозная задача сделать так, чтобы доходы от туризма приносили в бюджет не меньше средств, чем угольная отрасль. Он напомнил, что в развитие горнолыжного курорта до 2036 года будет инвестировано 150 миллиардов рублей. Это делается для того, чтобы туристам было комфортно отдыхать на курорте. Однако наравне с созданием условий для горнолыжников и сноубордистов не менее важно развитие событийного туризма - проведения активностей и интересных мероприятий, которые способствуют продвижению региона, формированию его имиджа и также являются отраслью экономики.

В прошлом году в зимнем сезоне Шерегеш посетили более двух миллионов туристов. Летом цифра была значительно меньше, но все равно рекордная для курорта - 426 тысяч человек. Для привлечения туристов в Шерегеш в теплое время года, когда гостиницы мало загружены, проходят различные экологические, этнические, деловые и спортивные мероприятия, в том числе в прошлом году был организован фестиваль ПРОГЕШ, который посетили 16 тысяч человек. Количество активностей, способных заинтересовать туристов со всей России постоянно увеличивается. Так, в декабре в Шерегеше планируют организовать фестиваль «РазоГРЕЛКА».

Но пока впереди другое масштабное мероприятие GrelkaFest - фестиваль, который по признанию многих создал «дух Шерегеша». Нынешний фестиваль будет юбилейным, 10-ым по счету, поэтому будет отмечаться как никогда масштабно. GrelkaFest-2023 пройдет в течение 10 дней (с 14 по 23 апреля), каждый из которых отдыхающих ждет новый тематический спуск и новый концерт хэдлайнеров, среди которых Серябкина, Pizza и «Ундервуд», Cream Soda и другие.

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Глава Дирекции горнолыжного курорта Шерешеш Алексей Стоянов считает, что развитие событийного туризма позволяет курортам обеспечивать загрузку в конце сезона, когда число отдыхающих снижается. Не случайно GrelkaFest проводится в середине апреля.

- Тот бизнес, который сейчас работает в Шерегеше, в апреле нуждается в поддержке. «Грелка» как раз проходит в период, когда особой «каталки» нет. Это не горные лыжи и не сноуборд, а праздничные спуски, настроение, удовольствие. Хотелось бы, чтобы таких событий стало больше в периоды, когда курорты начинают испытывать недостаток в туристах. Событие - это отличная возможность загрузки курорта и получения туристами новых впечатлений, эмоций, и возможность для них по-новому взглянуть на курорт, - считает Алексей Стоянов.

По мнению директора фестивалей Grelkafest и BoogelWoogel Никиты Гирина, Шерегеш пока остается курортом выходного дня, а событийные мероприятия способны привлекать туристов в течение недели. Он уверен, что будущее не просто за событийным туризмом, а за позитивным, созидательным туризмом.

- В текущей реальности нам кажется важным объединяться вокруг чего-то безусловно позитивного, что дает нам энергию... Важно собираться не в каком-то безликом онлайне, а в красивых живописных местах, которых достаточно в России, и чувствовать реальных людей, живые глаза, настоящие улыбки, а не смайлики. Мы хотим, чтобы в наших событиях было больше созидательного начала. Мы делаем свои фестивали для тех людей, которые, как нам кажется, меньше потребляют и больше созидают. Мы не только любуемся красотой природы, но и создаем карнавальные костюмы, делам арт-объекты проводим флэш-мобы, - рассказал Никита Гирин.

ФОТО: Grelka Fest | Шерегеш / vk.com

Не только Grelkafest

Grelkafest в Шерегеше – не единственный масштабный фестиваль в Кузбассе, который вызывает интерес туристов. В прошлом году в Чебулинском округе (рядом с деревней Шестаково, где найдены кости динозавров) прошел международный научно-познавательный фестиваль «Динотерра». За три дня его посетили более 32 тысяч человек. В этом году фестиваль поддержало правительство РФ и в рамках государственной программы «Развитие туризма» выделило на софинанисрование 20 миллионов рублей.

Еще один интересный фестиваль – День сибирского купечества. Он проходит в Мариинске - одном из старейших городов региона, с уникальной архитектурной застройкой. В прошлом году фестиваль собрал около десяти тысяч участников.