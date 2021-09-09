«Забросал их тела матрасами»: педофил рассказал, как насиловал и убивал двух кузбасских школьниц

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование. Фото: Следком Кузбасс.

Следователи предъявили обвинение 41-летнему ранее судимому жителю города Мыски, убившему двух десятилетних школьниц в Киселевске. В пресс-службе Следкома Кузбасса сообщили, что мужчине предъявили обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование.

Две десятилетние девочки 6 сентября днем, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке обвиняемого с семечками в руках. Школьницы попросили их у него, чтобы покормить голубя. Мужчина находился в алкогольном опьянении, он предложил девочкам пойти в магазин, чтобы купить им сладостей, а птичкам еду, подружки согласились. Он приобрел себе выпивку, а одноклассницам обещанное, он убедил девочек пойти вместе с ним к нему в гости.

Мужчина привел детей в заброшенный дом, в котором он временно проживал, употребив алкоголь, он изнасиловал девочек. Чтобы они никому не рассказали о случившемся, педофил задушил их, а после забросал их тела матрасами и отправился на работу.

Родители одной из школьниц, забеспокоились тем, что дочь не вернулась из школы, обратились в полицию. В кратчайшие сроки обвиняемого установили и задержали. Мужчина признался и показал, где сокрыл тела убитых школьниц. Суд заключил под стражу педофила на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

- Судебно-медицинские экспертизы установят точную причину смерти потерпевших, наличие телесных повреждений и их характер. Обвиняемому будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщает Следком Кузбасса.

Также добавили, что проанализируют причины и условия, которые поспособствовали совершению преступления в отношении детей. Кроме того, выясняют условия, в которых воспитывались убитые школьницы, действиям родителей дадут юридическую оценку.

Напомним, что возбуждено второе уголовное дело в отношении должностных лиц надзорных органов, которые допустили халатность. Они должны были вести административный надзор за педофилом, вышедшим на свободу до 2027 года, но после переезда в другой город его потеряли из виду.