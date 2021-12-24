Суд в Кузбассе начал оглашать приговор чиновникам по вымогательству акций на миллиард рублей

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2016 года. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Центральном районном суде Кемерова началось оглашение приговора по делу о вымогательстве контрольного пакета акций АО «Разрез «Инской».

В числе подсудимых - теперь уже бывшие заместители экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента административных органов региона Елена Троицкая, доверенное лицо предпринимателя Александра Щукина Геннадий Вернигор, руководитель СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин, замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелёв.

Уголовное преследование умершего в июле нынешнего года от последствий коронавирусной инфекции предпринимателя Александра Щукина прекращено. Для оставшихся семи фигурантов дела обвинение попросило от шести до 14,5 года колонии строгого режима и штрафы на общую сумму в 12,5 миллиона рублей.

В самом начале судом было заявлено, что факты, вменяемые в вину подсудимым, установлены. В частности, бывший глава СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин в 2012 и 2014 годах получил от бизнесмена Александра Щукина взятки в виде автомобилей марки BMW стоимостью 4,2 миллиона рублей и 6,6 миллиона рублей. В июле 2016 года все семь подсудимых осуществляли вымогательство акции АО «Разрез «Инской» в количестве 513 штук балансовой стоимостью 2,8 миллиарда рублей «в пользу лица, уголовное дело в отношении которого завершено в связи со смертью».

Также Сергей Калинкин, по мнению суда, дал незаконное распоряжение двум следователям возбудить дело в отношении владельца акций разреза «Инской». Следователи, имея корыстные цели, выполнили это указание и взяли держателя акций под стражу.

Калинкин сообщил Иванову о задержании Цыганкова. Он предоставил возможность Иванову, Данильченко и Троицкой встретиться с ним в его кабинете. Те потребовали передать акции в распоряжение Щукина, угрожая ему избрать меру пресечения в виде взятия под стражу в рамках возбужденного уголовное дела.

Ведущий процесс судья Александр Вялов добавил, что арест с имущества Александра Щукина снят в связи с его смертью и прекращением уголовного преследования.

Сергея Калинкина ко всему прочему обвиняют и в получении взятки. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Напомним, что всех обвиняемых арестовали в ноябре 2016 года, когда СКР возбудил дело о попытке рейдерского захвата угольного предприятия. Почти все они все это время находились под домашним арестом, а Сергей Калинкин - в СИЗО. Чиновникам вменяется вымогательство, представителям СК инкриминируют, помимо этого, превышение полномочий, а главе СКР - еще и получение взятки. Тогдашний глава региона Аман Тулеев по горячим следам заявил, что задержание его подчиненных является попыткой оказать на него давление.

Судебное следствие по делу началось 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерова. И вот спустя три года процесс наконец-то дошел до приговора. Все проходящие сейчас по делу подсудимые не признали вину в совершении преступления, но ранее вину частично признал Александр Щукин.