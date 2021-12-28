В Кузбассе установят памятник погибшим на шахте «Листвяжная»

Семьям погибших продолжат оказывать всю необходимую помощь. Фото: Светличный Вячеслав.

В Кузбассе установят памятник 46 горнякам и пяти спасателям, которые погибли при аварии на шахте «Листвяжная». Место его установки выберут вместе с родственниками жертв ЧП, сообщил глава региона 28 декабря на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда. Губернатор отметил, что встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу.

- Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник, - рассказал глава региона.

Сергей Цивилев уточнил, что семьям погибших продолжат оказывать всю необходимую помощь, детей обязались сопровождать на всех этапах получения образования. Семьям уже выплатили компенсации, решается вопрос о предоставлении жилья.

Напомним, что 25 ноября, когда в выработке взорвался метан и задымился уголь под землей на тот момент находились 285 человек. Большинство шахтеров смогли выбраться самостоятельно. Тех, кто был без сознания, выносили на руках. Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. Только в этом году этой на шахте выявили около тысячи нарушений, ее работу останавливали девять раз. Сразу после ЧП были задержаны три человека. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело, в том числе и о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе. Но никто из фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» пока не признал вину.

Когда начали разбираться в случившемся горняки пожаловались, что им приходилось работать с загрубленными газоанализаторами, датчики на которых были подстроены так, чтобы показывать меньшие показатели. Шахтеры рассказывали, что им выдавали оборудование, заклеенное скотчем. Но представитель шахты «Листвяжная» заявил, что газоанализаторы шахтеров невозможно вскрыть. «Комсомолка» соболезнует родным и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты «Листвяжная».