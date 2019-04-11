Экс-главе Березовского продлили домашний арест

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-11T09:41:46+03:00

Дмитрий Титов будет находиться под домашним арестом до 16 июля Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Экс-глава Березовского Дмитрий Титов останется под домашним арестом до середины июля. Такое решение вынес кемеровский суд 11 апреля.

Заседание, где было рассмотрено ходатайство следователя о продлении Титову меры пресечения, прошло в Центральном районном суде.

- Срок домашнего ареста продлен до 16 июля 2019 года, - сообщили в суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Дмитрия Титова обвиняют в получении взятки. Экс-глава Березовского был задержан 15 января, в его портфеле были найдены 280 тысяч рублей и пистолет. Два месяца Титов провел под стражей, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. Ведется следствие.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)

Видео: как проходило задержание главы Березовского

На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:

Оперативник: В портфеле находятся денежные средства?

Титов: Да

Оперативник: Готовы их добровольно выдать?

Титов: Да, пожалуйста.

Оперативник: Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.

Титов: 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет. (подробности)

В Березовском назначили нового исполняющего обязанности главы города вместо арестованного Титова

В пятницу, 25 января, на внеочередной 10 сессии городского Совета народных депутатов было принято решение о назначении нового и.о. главы. Пост заняла Светлана Щегербаева, сообщили в администрации Березовского городского округа.

Светлана Щегербаева более 25 лет занимала руководящие должности. Долгое время она была главой Пенсионного фонда в городе Кемерово, а с 2015 года работала заместителем главы Кемерова и являлась начальником территориального управления жилых районов Кедровка и Промышленовский. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU