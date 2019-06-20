Руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» останется под арестом до декабря

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-20T07:16:55+03:00

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В Кемерове суд продлил арест руководителю тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Андрею Бурсину. Обвиняемый в халатности пожарный будет находиться в СИЗО до 7 декабря.

Заседание, на котором был решен вопрос о продлении в отношении Андрея Бурсина меры пресечения, состоялось в среду,19 июня. Оставить Бурсина под стражей просил государственный обвинитель, а также потерпевшие по делу. Сам же обвиняемый и его адвокат настаивал на домашнем аресте. Однако суд счел доводы стороны защиты об изменении меры пресечения для пожарного неубедительными.

Также суд назначил первое заседание по делу Андрея Бурсина, на котором будет зачитано обвинение. Оно состоится 28 июня.

Как сообщалось ранее, руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» задержали 7 июня прошлого года и предъявили ему обвинение в халатности, которая привела к гибели 60 человек. В августе Бурсина госпитализировали после попытки суицида, а затем он проходил лечение под наблюдение психиатра. В сентябре пожарный был направлен в институт имени Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. Затем его перевели в Бутырскую тюрьму. Сейчас он вновь вернулся в СИЗО-1 в Кемерово. На стадии предварительного следствия Андрей Бурсин свою вину не признал.

Также сейчас идет судебное следствие по первому уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» - на скамье подсудимых находятся семь человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU