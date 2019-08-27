СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-27T13:51:58+03:00

Панихида по погибшим в огненной стихии прошла в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО

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Во вторник, 27 августа, накануне праздника Успения Божией Матери в Кемерове прошла панихида об усопших шахтерах и погибших в огненной стихии на пожаре взрослых и детях.

Панихида об усопших шахтерах и погибших в огненной стихии на пожаре взрослых и детях проходила в Знаменском кафедральном соборе. Участие в ней приняли губернатор Сергей Цивилев, владыка Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, родные погибших и пострадавших в трагедии, которая произошла 25 марта 2018 года.

После того, как богослужение завершилось, Сергей Цивилев пообщался с родными и близкими пострадавших и трагически погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Он начался на четвертом этаже торгового комплекса в батутной яме активити-парка. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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Александр Ананьев был готов указать короткий путь до кинозала, но пожарные решили послушать охранника. По их мнению, он должен был лучше ориентироваться в расположении торгового центра. (подробности)

Дети баловались: за месяц до трагедии в "Зимней вишне" без повода включали пожарную сирену

- Сама лично слышала, когда подростки включали сигнализацию на первом этаже. Может, это было за месяц или за два до 25 марта. Юлия Александровна тогда вызывала полицию. Дети постоянно бегали и что-то нажимали, - сказала сотрудница ТЦ. (подробности)

Преградил дорогу: мужчина в черном не давал посетителям "Зимней вишни" эвакуироваться из задымленного тупика

- Было темно, чувствовался запах гари. Мы шли за людьми, которые были впереди, - вспоминает Евгения. - Когда мы дошли до развилки, мне дорогу преградил какой-то мужчина в черной куртке и сказал, что нужно идти налево. И мы с сыном пошли туда. (подробности)

Дело «Зимней вишни»: почему пожарные не смогли попасть в кинозал

Проход был закрыт, и звено двинулось дальше, пока не уперлось в стену. Примерно в это же время другое звено попало под трибуну кинозала – в помещение, которое находится под креслами и где хранится служебное оборудование. Об этом стало известно лишь после того, как на общем штабе стали разбирать действия пожарных. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU