СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-26T05:03:19+03:00

Из-за пожара в кемеровской «Зимней вишне» в России вырос спрос на огнетушители Фото: Кирилл ЧАЩИН

Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев

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Пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привел к тому, что в России повысился спрос на огнетушители, сообщает ТАСС. Об этом факте рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев

Пресс-конференция с участием представителей надзорного ведомства прошла в Москве. Еникеев отметил, что ситуация наблюдалась во всех точках продаж.

-После «Зимней вишни» в магазинах были куплены все средства пожаротушения, все прилавки были пустые, - отметил он. - Невозможно было купить ни огнетушителя, ни датчика [дыма], - сказал он.

Также Еникеев отметил, что повышение спроса могло быть связано с тем, что средства пожаротушения в срочном порядке для своих нужд скупили собственники торговых центров и это показатель того, что люди учатся на своих ошибках.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Тогда в горящем здании погибло 60 человек.

15 сентября 2019 на месте «Зимней вишни» в память о погибших открыли «Парк ангелов» по проекту американского дизайнера Джона Вайдмана.

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ИСТОЧНИК KP.RU