Депутаты Кузбасса приняли закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:15:39+03:00

За это будут грозить штрафы

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На очередной сессии, которая прошла 29 января, депутаты Законодательного собрания Кузбасса приняли два важных закона. Один из них - о запрете продажи снюсов несовершеннолетним, второй - о наказании за это.

Опасность снюсов - бездымных жевательных табачных смесей заключается в том, что выглядят они весьма безобидно - как конфетки, мармелад или даже зубочистки. Они имеют приятный вкус и запах, потому дети не видят в них опасности. Между тем содержание никотина в таком «лакомстве» может быть в 20-30 раз выше, чем в обычной сигарете. И были случаи, когда снюсами даже травились, например в Юрге и Таштаголе.

На заседании Заксобрания законы об ограничении продажи бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним и об административной ответственности за это были приняты в двух чтениях.

По словам председателя комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента Кузбасса Алексея Зеленина, за незаконную продажу снюсов гражданам придется заплатить от 500 до 1000 рублей, должностным лицам - от 3000 до 5000 рублей, юрлицам - от 10 000 до 15 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU