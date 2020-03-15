Детские сады не закроют из-за коронавируса в Кузбассе

15 Март 2020 2020-03-15T08:33:07+03:00

Ситуацию с детсадами и школами прокомментировали в департаменте образования Кузбасса

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Детские сады в Кузбассе продолжают работать в обычном режиме, в отличие от школ, где вводятся дополнительные каникулы или дистанционное обучение. В департаменте образования прокомментировали, почему так происходит.

Вечером 14 марта стало известно о том, что кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение или ввести дополнительную неделю каникул – с 16 марта. Вузам также рекомендовано обучение студентов дистанционно. А вот в детских садах такие меры не вводятся. Почему так происходит, рассказали в департаменте образования Кузбасса.

- Не все родители смогут сидеть дома со своими малышами. В связи с этим было принято решение о продолжении работы детских садов. При этом будет усилен противоэпидемический режим, - ответили на вопрос в департаменте образования. - Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, дети с признаками наличия заболевания, не будут приниматься в детсад без справки.

Во всех детских садах особое внимание будут уделять влажной уборке, профилактической дезинфекции. Также Роспотребнадзор рекомендовал регулярно проветривать группы, проверить вентиляционные системы и, если нужно, очистить или заменить воздушные фильтры.

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ИСТОЧНИК KP.RU