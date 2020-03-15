2020-03-15T11:32:03+03:00
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль

В регионе действует режим повышенной готовности
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестивальВ Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестивальФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

15 марта стало известно о том что в Кузбассе на осень переносится крупнейшее культурное мероприятие – международный фестиваль «Джаз у Старой крепости».

О переносе фестиваля, который должен был состояться 16-17 апреля, сообщила директор джаз-клуба «Геликон» Ольга Юшкова на своей странице во «ВКонтакте. Кроме того, она отметила, что отменяются и все другие концерты, которые были запланированы в апреле и марте. Среди них – выступления Альберта Кувезина, Френка МакКмба и Расса Грина.

- Друзья! Я вынуждена отменить все концерты до 30 апреля. Международный фестиваль переносится на осень… Берегите себя! – обратилась к ценителями джаза, блюза и просто хорошей музыки Ольга Юшкова.

Напомним, 14 марта стало известно о том, что в Кемерове у двух человек диагностировали коронавирус. У четверых человек, которые находятся в инфекционной больнице Новокузнецка, на 15 марта диагноз не подтвердился. В Кузбассе введен режим повышенной готовности, в рамках которого школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение или досрочное начало каникул. массовые мероприятия - отменяются или переносятся на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикам
Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 марта
В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль
Белово получит 900 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ
Будущие участники Евровидения рассказали, как отравились в Кемерове
Детские сады не закроют из-за коронавируса в Кузбассе
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию
Пенсионерка из Белова получила смс и лишилась сбережений
Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове
Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом
Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус
Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса
В кузбасском минздраве сообщили, откуда прибыли заболевшие коронавирусом
«97 человек под наблюдением»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе
В Кузбассе женщина несколько месяцев обворовывала родственницу
С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Полицейские просят кузбассовцев помочь в розыске подозреваемой в мошенничестве
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Кемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную езду
В Калтане строят многоквартирный дом для льготников
Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублей
Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей
В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома
В центре Кемерова перекроют движение из-за военных