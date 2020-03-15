В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль

15 Март 2020 2020-03-15T11:32:03+03:00

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15 марта стало известно о том что в Кузбассе на осень переносится крупнейшее культурное мероприятие – международный фестиваль «Джаз у Старой крепости».

О переносе фестиваля, который должен был состояться 16-17 апреля, сообщила директор джаз-клуба «Геликон» Ольга Юшкова на своей странице во «ВКонтакте. Кроме того, она отметила, что отменяются и все другие концерты, которые были запланированы в апреле и марте. Среди них – выступления Альберта Кувезина, Френка МакКмба и Расса Грина.

- Друзья! Я вынуждена отменить все концерты до 30 апреля. Международный фестиваль переносится на осень… Берегите себя! – обратилась к ценителями джаза, блюза и просто хорошей музыки Ольга Юшкова.

Напомним, 14 марта стало известно о том, что в Кемерове у двух человек диагностировали коронавирус. У четверых человек, которые находятся в инфекционной больнице Новокузнецка, на 15 марта диагноз не подтвердился. В Кузбассе введен режим повышенной готовности, в рамках которого школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение или досрочное начало каникул. массовые мероприятия - отменяются или переносятся на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU