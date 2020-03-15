У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус

15 Март 2020 2020-03-15T07:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

У четверых кузбассовцев, которые находились под наблюдением врачей после контакта с заболевшими коронавирусом, тесты оказались отрицательными. Под наблюдением остаются девять человек.

14 марта стало известно о том, что двое кузбассовцев после туристической поездки за границу заболели коронавирусом. Сейчас они находятся в инфекционной больнице №8 города Кемерово в изоляции, получают необходимое лечение. Один из них – в состоянии средней степени тяжести, другой – легкой.

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.

По-прежнему остаются под наблюдением девять человек, которые контактировали с предполагаемыми носителями вируса.

Напомним, на прошедшем брифинге специалисты минздрава Кузбасса и регионального Роспотребнадзорпа рассказали, как избежать коронавирусной инфекции, а также о состоянии двух человек, которые заразились вирусом за границей. Сейчас в Кузбассе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он предполагает перенос массовых мероприятий на более благоприятный период, а также введение дополнительной недели каникул и дистанционного обучения в школах Кузбасса.

Ситуация на постоянном контроле правительства Кузбасса. Количество людей, находящихся в карантине или под наблюдением может меняться в процессе выявления новых контактировавших людей или прибытием туристов из стан с неблагоприятной эпидемической обстановкой по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«97 человек под наблюдением»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе

97 кузбассовцев сейчас находятся под наблюдением врачей из-за вспышки коронавирусной инфекции. У двоих коронавирусная инфекция подтвердилась. (подробности)

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эмидемически неблагополучных стран по коронавирусу. (подробности)

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если если все будут соблюдать меры предосторожности. (подробности)

Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом

В Кемерове отменен финальный матч Чемпионата России по хоккею с мячом среди мужских команд. Это связано с тем, что в городе у двоих человек официально подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. (подробности)

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционную схему обучения из-за инфекции коронавируса нового типа. (подробности)

Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус

В кузбасской больнице для больных коронавирусом выделен целый корпус, где одновременно может расположиться до 380 человек. Врачи, работающие в этом корпусе, не смогут покидать больницу. (подробности)

Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе

Это вынужденная мера, которая поможет не допустить распространения коронавирусной инфекции в Кузбасса. (подробности)

С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека

Еще у одного человека заподозрили коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в больнице города Новокузнецка. (подробности)

С подозрением на коронавирус двух человек госпитализировали в Кемерове

С подозрением на заболевание коронавирусом нового типа в Кемерове были госпитализированы два человека. Они были доставлены в инфекционную больницу и находятся под наблюдением врачей. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU