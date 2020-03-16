У семерых жителей Кузбасса коронавирус не подтвердился

16 Март 2020 2020-03-16T15:31:38+03:00

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Коронавирусная инфекция нового типа не подтвердилась еще у троих кузбассовцев. Учитывая, что ранее тесты дали отрицательный результат у четырех человек, теперь их стало семеро.

На сегодняшний день возможными носителями инфекции остаются два человека. Тем не менее, все девять пациентов пока находятся в больнице под присмотром врачей. Двое пациентов, у которых диагноз COVID-19 на выходных подтвердился, получают лечение в кемеровской инфекционной больнице

-У них отмечается положительная динамика в лечении. Из девяти человек, которые контактировали с заболевшими, у шестерых результат исследований на вирус показал отрицательный результат, еще у одного человека обнаружен грипп, - сообщил заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник.

Он добавил, что ситуация с коронавирусов в Кузбассе контролируемая, а также посоветовал жителям области для профилактики заболевания соблюдать правила личной безопасности.

-Нет смысла массово скупать средства дезинфекции, загружать линии медицинских учреждений эмоциональными звонками и, в целом, паниковать, – добавил он.

При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU