2020-04-11T09:27:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько человек находится на изоляции Кузбассе из-за коронавируса 11 апреля

Данные опубликовал оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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Сколько человек находится на изоляции Кузбассе из-за коронавируса 11 апреляСколько человек находится на изоляции Кузбассе из-за коронавируса 11 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Областной межведомственный оперативный штаб опубликовал данные о числе изолированных жителей области по состоянию на 11 апреля. Их количество незначительно снизилось.

Согласно оперативным данным, за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3994 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ, - сообщили в штабе.

По-прежнему восемь пациентов с подтвержденным диагнозом продолжают находиться в инфекционной больнице города Кемерово и городской больнице №29 Новокузнецка.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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