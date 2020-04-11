Сколько человек находится на изоляции Кузбассе из-за коронавируса 11 апреля
Областной межведомственный оперативный штаб опубликовал данные о числе изолированных жителей области по состоянию на 11 апреля. Их количество незначительно снизилось.
Согласно оперативным данным, за прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3994 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ, - сообщили в штабе.
По-прежнему восемь пациентов с подтвержденным диагнозом продолжают находиться в инфекционной больнице города Кемерово и городской больнице №29 Новокузнецка.
Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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