Владимир Путин отметил эффективность Сергея Цивилева в борьбе с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T15:42:15+03:00

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На совещании по ситуации с распространением коронавируса в стране, которое прошло 20 апреля, президент Владимир Путин отметил работу кузбасских властей по противодействию распространению инфекции. В регионе, согласно официальным данным, зафиксирован самый низкий показатель распространенности коронавируса на 100 тысяч населения.

Глава государства отметил, что достигнута договоренность с председателем правительства Михаилом Мишустиным о том, что в ближайшее время он проведет совещание с коллегами в регионах.

- Надо будет посмотреть и на те регионы, где проблем больше всего накопилось, и на те, которые работают эффективно, как, например, Цивилев Сергей Евгеньевич в Кемеровской области. Нужно посмотреть лучшие их практики и эффективно их внедрять на всей территории страны, - отметил Владимир Путин.

По состоянию на 20 апреля, согласно данным оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе диагностировали коронавирусную инфекцию у шести человек. Всего же в регионе было выявлено 47 случаев заболевания коронавирусом. 40 человек сейчас находятся в инфекционных больницах в изоляции и получают необходимую медицинскую помощь.

Еще шесть человек уже выздоровели и выписаны из больницы.

Также зафиксирован один смертельный случай: 64-летняя женщина скончалась от пневмонии, а посмертный тест показал, что у нее был коронавирус. Ранее тест был отрицательным.

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ИСТОЧНИК KP.RU