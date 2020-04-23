На улицах Кемерова увеличат количество патрулей из-за коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T10:40:04+03:00

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В Кемерове увеличится количество патрулей на улицах. Решение усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции приняли городские власти.

- Профилактическую работу проводят отряды ДНД и полиция. С сегодняшнего дня увеличиваем количество патрулей и время их работы в каждом районе города, - сообщил мэр города Илья Середюк. - Сотрудники правоохранительных органов уже составили 116 административных протоколов и направили на рассмотрение в суды.

Кроме того, с начала введения ограничительных мер полицейские отправили домой уже 7637 детей, а в отношении их родителей составлены протоколы. Глава города напомнил, что за неисполнение ограничительных мер предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1 до 30 тысяч рублей.

- Напомню, что запрещено посещение парков, скверов, иных мест культуры и отдыха, детских площадок, а также нахождение и передвижение несовершеннолетних в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в общественных местах, - отметил Илья Середюк. - Убедительно прошу горожан строго соблюдать режим самоизоляции. Не подвергайте опасности себя и своих близких! Ваша ответственность и четкое следование ограничительным правилам помогут быстрее справиться с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU