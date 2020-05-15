В каких городах выявили новых заболевших коронавирусом на 15 мая

15 Май 2020 2020-05-15T08:21:56+03:00

За сутки COVID-19 диагностировали у 11 человек

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За минувшие сутки в Кузбассе выявлено еще 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших вновь в Новокузнецке.

В оперативном межведомственном штабе рассказали, в каких кузбасских городах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом. Как оказалось, из 11 человек восемь заболевших проживают в Новокузнецке. Еще двое больных - из Кемерова. Зафиксирован один новый случай заболевания в Тисульском районе.

Таким образом, больше всего заболевших на 15 мая зарегистрировано в Новокузнецке: здесь с середины марта выявлено 119 заболевших. В Кемерове - 46 горожан заболели коронавирусом. Далее следует Краснобродский с 30 случаями заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU