Прокурор встретился с жителями разрушенной ураганом кузбасской деревни

28 Май 2020 2020-05-28T07:09:26+03:00

Он ответил на вопросы сельчан и рассказал, куда можно обратиться за помощью

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В среду, 27 мая, прокурор Мариинска Алексей Салашин встретился с жителями Константиновки, которая больше всего пострадала от урагана. Он рассказал сельчанам, куда они могут обратиться за помощью в сложившейся ситуации.

Шквалистый веете и дожди обрушились на деревню во вторник, 26 мая. В результате 18 жилых домов оказались полностью лишенными крыши, а 13 – частично, деревьями выбиты окна, разрушены надворные постройки.

Также в Мариинском районе произошло обрушение стены и крыши строящегося здания склада зернохранилища, в результате чего два человека погибли, один пострадал.

-Прокурор Алексей Салашин провел прием граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия. Он ответил на вопросы, объяснил, куда можно обращаться за помощью, разъяснил законодательство, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также на контроле ведомства находится уголовное дело, возбужденное Следкомом Кузбасса по факту гибели людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU