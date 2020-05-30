30 Май 2020 2020-05-30T08:13:03+03:00

Кемерово стал городом с наибольшим числом заболевших коронавирусом за сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

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Стало известно, в каких кузбасских городах выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Как оказалось, в списке городов с наибольшим числом заражений за сутки лидирует Кемерово.

По данным областного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших в Кемерове – здесь тесты на коронавирус оказались положительными сразу у девяти человек. Чуть меньше заболевших – шесть человек – в Новокузнецке.

Еще четыре человека с коронавирусом попали в инфекционные стационары из Осинников, а в Белове и Междуреченске за сутки выявлено по два заболевших COVID-19. Подтвердился коронавирус у жителей Анжеро-Судженска и Промышленновского муниципального округа: здесь по одному заболевшему.

Напомним, на утро 30 мая в Кузбассе зафиксировано 25 новых случаев заболевания COVID-19 и 26 случаев выздоровления. Больше всего выздоровевших за сутки оказалось в Новокузнецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU