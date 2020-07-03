В Кемерове проверили более 600 магазинов и кафе на соблюдение масочного режима
В Кемерове продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Они проводятся в магазинах, кафе и общественном транспорте.
Как рассказали в администрации города, за минувшие сутки было обследовано 619 магазинов и точек общепита, при это выявлено 43 нарушения масочного режима.
-Также группа контроля МБУ «УЕЗТУ» обследовала 115 единиц подвижного состава. Специалисты выявили пять нарушений среди транспортных предприятий, - добавили в мэрии.
Напомним, что за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан – от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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