2020-07-03T10:22:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемерове проверили более 600 магазинов и кафе на соблюдение масочного режима

Также продолжается контроль работы общественного транспорта
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове проверили более 600 магазинов и кафе на соблюдение масочного режима. Фото: Администрация КемероваВ Кемерове проверили более 600 магазинов и кафе на соблюдение масочного режима. Фото: Администрация Кемерова
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В Кемерове продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Они проводятся в магазинах, кафе и общественном транспорте.

Как рассказали в администрации города, за минувшие сутки было обследовано 619 магазинов и точек общепита, при это выявлено 43 нарушения масочного режима.

-Также группа контроля МБУ «УЕЗТУ» обследовала 115 единиц подвижного состава. Специалисты выявили пять нарушений среди транспортных предприятий, - добавили в мэрии.

Напомним, что за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан – от тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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