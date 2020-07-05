За сутки в Кузбассе появилось 74 новых заболевших коронавирусом

5 Июль 2020 2020-07-05T07:40:03+03:00

Более 2000 человек заболели с момента начала пандемии

Изменить размер текста: A A

Появилась сводка на 5 июля по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Стало известно, что еще у 74 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Всего на территории нашей области с начала пандемии инфекцию выявили у 2018 человек.

Отрицательные результаты теста оказались у 20 пациентов. Общее количество вылечившихся на данный момент составляет 863 человека. К сожалению, за минувшие сутки один человек скончался. У женщины из Белова на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Всего сейчас в нашем регионе умерло 12 человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11 умерших от коронавируса в Кузбассе: что о них известно

С появления первых случаев заболевания в середине марта от коронавируса в Кузбассе скончалось уже 11 человек. Вспоминаем, где и как были обнаружены летальные случаи.(подробности)

14-дневную изоляцию для прилетающих в Кузбасс отменили

В Кузбассе отменена обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в местные аэропорты. Изменения вступают в силу с 5 июля.(подробности)

В Кузбассе жителей старше 65 лет рекомендовали перевести на удаленку или отправить в отпуск

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 2 июля подписал очередное распоряжение о продлении режима повышенной готовности и снятии некоторых ограничительных мер. (подробности)

Кузбассовцам разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды

В четверг, 2 июля, губернатор Сергей Цивилев снял еще ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, жителям региона разрешили посещать пляжи и места массового отдыха у воды.(подробности)

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 12 июля

В четверг, 2 июня, губернатор Сергей Цивилев подписал очередное распоряжение о продлении в регионе ограничительных мер. В документе сообщается, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU