В Кузбассе ужесточили ограничения из-за коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Кузбасса опубликовали новое распоряжение связи с распространением коронавируса на территории региона. На этот раз новые ограничения коснулись в первую очередь здоровья детей.

Дело в том, что в Кемеровской области ежедневно выявляют новые случаи заражения. Такие случаи были и в организациях отдыха для детей – в лагерях и других центрах их выздоровления.

- С 3 августа 2020 года приостановить реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области – Кузбасса, - говорится в распоряжении.

Однако закроют не все детские лагеря. Продолжат работать те, в которых находятся сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, останутся открытыми специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

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