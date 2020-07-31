В Кузбассе ужесточили ограничения из-за коронавируса
Фото: Артем КИЛЬКИН
Власти Кузбасса опубликовали новое распоряжение связи с распространением коронавируса на территории региона. На этот раз новые ограничения коснулись в первую очередь здоровья детей.
Дело в том, что в Кемеровской области ежедневно выявляют новые случаи заражения. Такие случаи были и в организациях отдыха для детей – в лагерях и других центрах их выздоровления.
- С 3 августа 2020 года приостановить реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области – Кузбасса, - говорится в распоряжении.
Однако закроют не все детские лагеря. Продолжат работать те, в которых находятся сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кроме того, останутся открытыми специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
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