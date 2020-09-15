Семьям погибших при обрушении на кузбасской шахте выплатят по 2,3 миллиона рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Семьям горняков, погибших при обрушении на шахте «Чертинская-Коксовая», выплатят по 2,3 миллиона рублей. Под завалами погибли два человека.

Родственники двух шахтеров, которые погибли в результате выброса газа и угля на беловской шахте 14 сентября, получат по 2,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент угольной промышленности Кузбасса.

В состав суммы, которую выплатит угольная компания, входят расходы на погребение и единовременные выплаты семье погибшего, проживавшей вместе с ним, а также каждому члену семьи, находившемуся на иждивении. Кроме того, как пояснили в профильном ведомстве, в рамках этой социальной поддержки будет осуществлена единовременная выплата семье погибшего, которая установлена действующим законодательством и предусмотрена семьям погибших при техногенных авариях.

Ранее власти Белова сообщали, что помощь семьям погибших окажут и местная администрация.

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