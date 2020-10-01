Названа дата первого заседания суда по делу совладельца ТЦ «Зимняя вишня». ФОТО: Следственный комитет России

В Центральном районном суде города Кемерово назначили дату первого заседания по уголовному делу Вячеслава Вишневского, совладельца ТРЦ «Зимняя вишня».

Первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, согласно данным картотеки Центрального районного суда города Кемерово, состоится 6 октября. Оно начнется в 11.00 в зале суда на улице Черняховского, 2А. На этом заседании судье предстоит решить вопрос об избрании или продлении меры пресечения.

Напомним, Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, в которую входили начальник инспекции Госстройнадзора Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс». За 7 000 000 рублей Вишневский получил возможность провести реконструкцию здания бывшего кондитерского комбината и открыть там торговый центр. Помимо отсутствия разрешения на реконструкцию, имелись и другие нарушения –в том числе и те, которые касались противопожарной сигнализации. Эти и некоторые другие факторы привели к тому, что во время пожара, который случился 25 марта 2018 года, погибли 60 человек.

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