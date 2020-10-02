Ректор КузГТУ ушел в отставку после недобора бюджетников на первый курс

После недобора бюджетников на первый курс ректор КузГТУ ушел в отставку. ФОТО: пресс-служба КузГТУ

Кадровые перестановки произошли в КузГТУ. Здесь по собственному желанию покинул свой пост ректор Андрей Кречетов.

«Ректор КузГТУ Андрей Кречетов освобожден от исполнения обязанностей по собственной инициативе», - сообщает пресс-служба технического университета на официальном сайте учебного заведения.

Андрей Кречетов с декабря 2018 года был ректором университета, а с 2016 года занимал пост исполняющего обязанности ректора. В 2020 году в университете впервые был недобор на бюджетные места – более 300 человек. Дополнительный набор завершился лишь в конце сентября.

Также на сайте университета сообщается о назначении приказом Министерства науки и высшего образования РФ временно исполняющим обязанности ректора КузГТУ.

«Возложить с 1 октября 2020 года временное исполнение обязанностей ректора Кузбасского государственного технического университета имени Горбачева на Алексея Яковлева до замещения должности ректора в установленном порядке на срок не более одного года», - значится в приказе.

Алексей Яковлев в 1994 году окончил Томский технический университет по специальности «Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы». С 2017 года занимал должность директора Инженерной школы новых производственных технологий.

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