Власти Кузбасса рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров и театров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что в ближайшее время будет рассматриваться открытие в области кинотеатров и театров. Глава региона ответил на вопрос в ходе традиционной отчетной пресс-конференции 8 октября.

- Сегодня в 14.00 у нас состоится штаб по развитию экономики, на котором в том числе обсуждается ситуация с коронавирусом. У нас будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений для кинотеатров и театров. Было много дискуссий со специалистами, многие специалисты поддержали это. Поэтому решение будем принимать сегодня на заседании, - сообщил губернатор.

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