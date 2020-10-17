Новокузнецк вновь лидирует по числу заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В оперативном штабе Кузбасса сообщили, у скольких человек и в каких городах подтвердился коронавирус. Как оказалось, больше всего заболевших на юге Кузбасса.

Больше всего пациентов с COVID-19 за минувшие сутки выявили в Новокузнецке - у 33 человек. Общее число заболевших – 2675. Еще семь заболевших проживают в Новокузнецком муниципальном районе. Общее число заболевших здесь – 149 человек.

На втором месте по числу заболевших Междуреченск - 26 человек за сутки. Общее число заболевших – 1519.

В Прокопьевске диагноз подтвердился у 25 пациентов. В общей сложности с начала пандемии – у 618 человек.

В Осинниках тесты на ковид оказались положительными у 15 человек, а с начала пандемии - у 392

Подтвердился коронавирус у 14 жителей Мысков. С середины марта этот диагноз поставили 187 горожанам.

В Кемерове коронавирус выявили у девяти горожан. С начала пандемии число заболевших достигло 2739 человек. В Кемеровском муниципальном округе один заболевший, а общее число достигло 188 человек.

Семь человек заболели в Киселевске, при этом общее число заболевших достигло 576 человек.

Шестеро заболевших в Топкинском муниципальном округе, а общее число заболевших здесь – 75 человек.

По пять новых заболевших в Гурьевском муниципальном округе и Березовском. С начала пандемии здесь диагноз подтвердился у 120 и 182 человек соответственно.

В Белове и Таштагольском муниципальном районе по четыре заболевших. Общее число с начала пандемии – 690 и 115 заболевших соответственно. В Калтане – трое заболевших, с начала пандемии - 113.

По два человека заболели коронавирусом в Анжеро-Судженске, Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Общее число заболевших – 727 и 87 человек соответственно

По одному случаю заболевания выявили в Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Беловском муниципальном районе, а также в Крапивинском, Промышленновском, Чебулинском, Яйском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

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