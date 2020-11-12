Занятия в школах Кузбасса возобновятся с 16 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

В школах Кузбасса с 16 ноября возобновляются занятия в очной форме. Однако пока в такой режим переведут не все классы.

В четверг, 12 ноября, в электронном бюллетене правительства Кузбасса опубликовано распоряжение, подписанное губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Согласно документу, очные школьные занятия возобновляются для учеников 1-5-х классов общеобразовательных школ.

Также за парты смогут сесть ученики всех классов в сельских школах. Ученики 6-11-х классов городских школ пока останутся на дистанционном обучении.

При организации образовательного процесса в школах остается обязательным соблюдение противоэпидемических мер, в их числе: контроль за состоянием здоровья учеников, дезинфекция и регулярное проветривание помещений, соблюдение масочного режима для всех сотрудников образовательных организаций.

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