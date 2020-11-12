Сергей Цивилев заявил о досрочном завершении дистанционного обучения. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о досрочном завершении дистанционного обучения, введенного из-за угрозы распространения коронавируса. В территориях с низкой заболеваемостью дети могут вернуться в школы уже 16 ноября.

В среду, 11 ноября, в ТАСС прошел круглый стол, посвященный работе региональный систем здравоохранения. В ходе совещания глава региона объяснил, почему планируется частично вернуть школьников к очному режиму занятий.

-Количество заболевших стало падать, поэтому, наверное, на неделю раньше, со следующего понедельника, мы откроем наши начальные школы и отдельные школы в отдаленных муниципалитетах, где уровень заболеваемости очень низкий, - сообщил глава региона.

Напомним, что дистанционное образование в Кузбассе было ведено до 22 ноября из-за высокого роста числа заболевших, среди которых, в том числе. Были учителя и школьники. Также на удаленное обучение было рекомендовано перейти вузам.

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