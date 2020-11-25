«Я/МЫ Сергей Кузнецов»: в соцсетях идет акция в поддержку мэра Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

В соцсетях запустили акцию в поддержку мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Кузбассовцы присоединяются к ней, размещая картинку с хэштегом.

За несколько часов к акции присоединились более 50 человек, поддерживающих мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова и его деятельность на посту главы города. Среди присоединившихся – глава города Кемерово Илья Середюк, министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева, глава кузбасского парламента Вячеслав Петров. Кроме того поддерживают мэра и обычные новокузнечане. В своих постах они отмечают, что именно при Сергее Кузнецове город начал стремительно меняться, стал территорией опережающего развития, вошел в различные федеральные программы. А транспортная реформа, хоть и началась с проблем, в скором времени должна изменить город к лучшему.

За несколько часов почти 60 человек разместили на своих страницах в инстаграме посты в поддержку мэра с хэштегом «Я/МыСергейКузнецов».

Илья Середюк разместил пост в поддержку мэра Новокузнецка

Отметим, что впервые узнаваемый логотип «Я/МЫ» появился 10 июня 2019 года. Его создали как поддержку журналиста Ильи Голунова, однако в скором времени эта фраза стала олицетворять борьбу с любой несправедливостью и поддержку.

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