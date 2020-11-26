Сергей Цивилев пообщался с пассажирами в автобусах Новокузнецка. ФОТО: телеграм, "Цивилев. Live"

Утром 26 ноября Сергей Цивилев прибыл в Новокузнецк, чтобы пообщаться с горожанами. Главной темой разговоров была транспортная реформа.

Губернатор Сергей Цивилев вместе с мэром города Сергеем Кузнецовым и представителями штаба сел в автобус на Ильинке. Во время поездки он пообщался с пассажирами, узнал, как они относятся к новым маршрутам.

Многие пассажиры отметили, что новые автобусы – удобные, теплые, чистые. Однако у большинства горожан возникли вопросы к маршрутам. Так, новокузнечане отмечали, что добираться до места работы в Центральный район приходиться с одной или двумя пересадками, а это отнимает лишнее время.

- Мы сейчас вместе с жителями Новокузнецка подкорректируем маршрутную карту, чтобы она была вам удобна. Но это процесс, на это надо время. И пока, видите, еще до следующего понедельника все поездки бесплатные. Это как раз такой переходный период, - в разговоре с одним из пассажиров отметил Сергей Цивилев.

Губернатор признал, что есть шероховатости в том, как проходит реформа, однако все это будет скорректировано в течение ближайшей недели.

Также недовольство у пассажиров вызывает то, что далеко не на всех остановках есть расписание и схема движения автобусов. Из-за этого новокузнечанам сложно ориентироваться в новых маршрутах.

- У нас были на остановках оповещения, но наши противники все это сорвали, - так объяснил этот факт глава города Сергей Кузнецов. - Сейчас мы заказали новые и скоро их снова повесим.